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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выгодна ли России торговая война США и Китая

 

Когда в южноафриканском Йоханнесбурге 26 и 27 июля соберутся лидеры стран БРИКС, президента США в заде заседаний, естественно, не будет. Но именно он в значительной мере предопределил повестку дня нынешнего десятого саммита группы. Ведь все ее участники в последние месяцы в той или иной мере ощутили на себе протекционистскую политику Дональда Трампа. А против Китая, самой мощной экономики БРИКС, Вашингтон вообще начал широкомасштабную торговую войну - и пригрозил ее резким расширением нынешней осенью. Понятно, что все это не могло не стать важной (если не ключевой) темой переговоров в крупнейшем городе Южной Африки.

Надежды на новые экспортные возможности и инвестиции

В России, столкнувшейся не только с протекционизмом Трампа, но и с жесткими американскими санкциями, похоже, рассчитывают на то, что американо-китайская торговая война даст ощутимый дополнительный импульс и без того быстро развивающемуся экономическому сотрудничеству между РФ и КНР.

"В целом этот конфликт весьма полезен для России и должен рассматриваться как важная стратегическая возможность", - с таким тезисом выступил, к примеру, в "Известиях" известный российский специалист по Китаю, научный сотрудник московской Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Василий Кашин. Он убежден, что американо-китайская торговая война "позволит ускорить диверсификацию экспорта в КНР российской неэнергетической продукции" и "может дополнительно усилить интерес китайцев к ряду возможных направлений научно-технического и промышленного сотрудничества с РФ".

Правда, в беседе с DW, как и ранее в "Известиях", Василий Кашин сразу же подчеркнул, что американо-китайская торговая война "скорее всего будет иметь негативные последствия для мировой экономики в целом". Если в результате снизятся цены на нефть, это может отрицательно сказаться на России. Однако, по мнению эксперта, лишь в краткосрочном плане: "Да, мы можем что-то потерять из-за колебаний мирового спроса на нефть, но это достаточно быстро выравняется".

Главный риск - цены на нефть

Ведь, по его словам, продолжится бурный рост в Индии, Китай наверняка быстро стабилизирует экономику и приспособит ее к новой реальности, да и администрация Трампа, ведя торговую войну против Китая, одновременно наносит удар по перспективам присутствия Ирана на нефтяном рынке. "Эти меры могут частично компенсировать друг друга", - предположил в беседе с DW Василий Кашин.

В свою очередь, немецкий специалист по России Янис Клуге (Janis Kluge), научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP), считает, что "для России торговый конфликт между США и Китаем таит в себе куда больше рисков, чем шансов". Если, конечно, говорить о чисто экономической стороне дела, подчеркнул он в беседе с DW, добавив, что "политическую выгоду из этого конфликта, конечно же, извлечь можно".

Немецкий эксперт напомнил, что порядка 80 процентов российского экспорта в КНР - это энергоносители, в основном нефть и уголь, а также древесина. Если США продолжат преграждать китайским товарам доступ на свой рынок, вводя на них пошлины, это может привести к замедлению экономического роста в Китае, и ему понадобится меньше сырья и энергии. В результате Россия, по мнению Яниса Клуге, может пострадать даже вдвойне: как от сокращения собственно китайских закупок, так и от неминуемого падения мировых цен на энергоносители и металлы, а это - важнейшая экспортная продукция РФ.

Российское продовольствие для китайского рынка?

Что же касается перспектив диверсификации российского экспорта в КНР, то Янис Клуге уверен: "Россия и впредь останется для Китая главным образом поставщиком сырья". Ведь она мало что может предложить этому торговому партнеру в промышленной сфере и уж тем более в области высоких технологий.

Единственное значимое исключение, подчеркнул немецкий эксперт, это вооружения: "Тут Россия имеет конкурентоспособную на мировом рынке продукцию". Так что американские санкции против РФ и усиление экономического давления США на КНР могут, действительно, привести к дальнейшему углублению российско-китайского военно-технического сотрудничества.

Но в других сферах большого потенциала роста для российского экспорта в Китай эксперт SWP не видит. А продукты питания? Они составляют порядка 5 процентов поставок из РФ в КНР, и в Москве не раз делались заявления о стремлении существенно увеличить продажи продовольствия восточному соседу. Разве сейчас не самый благоприятный момент для этого? Ведь в ходе торговой войны с США Пекин ввел ответные таможенные пошлины, в частности, на американскую сельскохозяйственную продукцию, и выпадающие теперь объемы импортной еды кто-то должен будет восполнить.

Это очевидный шанс для России, отметил в беседе с DW Василий Кашин, указав на специфику американо-китайской торговли. "Америка - развитая страна, но структура ее экспорта в Китай довольно примитивная: это в значительной мере сельскохозяйственная и лесная продукция. А это как раз то, что Россия стремится поставлять в Китай все больше и больше".

Китай, по словам эксперта, является, к примеру, важнейшим рынком для американской сои. "Россия только начинает развертывать экспортное производство сои, но поставки на китайский рынок растут довольно быстро". По мнению Василия Кашина, торговая война США-КНР предоставляет РФ шанс "высокими темпами нарастить поставки сои и получить инвестиции под дальнейшее расширение ее производства".

А вот Янис Клуге сомневается в том, что российские аграрии смогут значительно увеличить поставки в Китай. Но даже если это в той или иной мере удастся, отметил эксперт, серьезного макроэкономического эффекта для всей России все равно не будет, ведь сельское хозяйство играет весьма скромную роль в создании ВВП РФ.

Как видим, экспертные оценки возможных последствий американо-китайской торговой войны для экономики России и для сотрудничества РФ и КНР кардинально расходятся. А это означает, что ситуация пока непредсказуемая.
По материалам: Deutsche Welle
 

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