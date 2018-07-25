Трамп готов отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отказаться от взимания ввозных пошлин на европейские товары в том случае, если ЕС откажется облагать пошлинами товары, импортируемые из США.

"Завтра (представитель - ИФ) Евросоюза прибывает в Вашингтон для заключения сделки по торговле. У меня есть предложение: США и ЕС отказываются от всех тарифов, ограничений и субсидий!", - написал американский президент в своем Твиттере.

Он при этом добавил: "Мы к этому готовы, а они - нет".

Переговоры по торговым проблемам будут обсуждаться Д.Трампом с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, который прибывает в США с визитом.

Отношения между Европой и США обострились после объявления Д.Трампом о введении ввозных таможенных пошлин на европейские сталь и алюминий.

