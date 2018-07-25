Пострадавший в Эймсбери: флакон с «Новичком» был в дорогой упаковке

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в конце июня, рассказал, что сам подарил флакон своей подруге, в котором, как впоследствии выяснилось, находился "Новичок".

Подруга Роули Дон Стерджесс получила более серьезную дозу отравляющего вещества и скончалась 9 июля.

В интервью телеканалу Ай-ти-ви Роули, которого выписали из больницы несколько дней назад, рассказал, что флакон был в закрытой, дорогостоящей на вид коробке и в целлофановой упаковке, поэтому он решил, что это настоящие духи.

Где именно он нашел коробку, Роули вспомнить не смог.

Коробка с бутылочкой лежала дома у Роули пару дней, после чего он подарил ее Стерджесс.

Помимо флакона в коробочке находился сделанный из пластика распылитель.

Духами не пахло

Роули передал упаковку Стерджесс, которая сразу узнала бренд духов, открыла их, побрызгала жидкость на запястья, после чего потерла их друг о друга.

"Видимо так она и заболела. Наверное, так оказался заражен и я, когда я вставлял распылитель во флакон, часть жидкости попала мне на руки, но затем я помыл руки под краном", - добавил он.

"Это была маслянистая субстанция. Я ее понюхал, но духами не пахло. На руках ощущалась маслянистость. Я помыл руки и больше об этом не думал. Все произошло очень быстро".

Через 15 минут Дон Стерджесс почувствовала себя плохо, спросила, нет ли у Роули таблеток от головной боли, и сказала, что ей нужно лечь в ванну.

"Я зашел в ванную комнату, она лежала полностью одетая в ванной, выглядела она совсем плохо", - говорит Роули.

Через неделю она скончалась.

Роули выписали через три недели после отравления.