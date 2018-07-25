Финансовые новости
- |
- 25.07.18
- |
- 21:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Пентагон выделил 307,5 млн долларов на производство комплексов Javelin
08:01 25.07.2018 |
Пентагон заключил контракт на производство переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму более 307,5 млн долларов. Производить их будет консорциум Raytheon-Lockheed Martin, говорится в сообщении Пентагона, опубликованном во вторник, 24 июля.
Комплексы предназначены для экспорта в Украину, Эстонию, Литву, Турцию, Тайвань и Австралию. По условиям контракта, эта партия Javelin должна быть готова к 31 августа 2021 года.
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине в декабре 2017 года. О первых американских поставках ПТРК Javelin в Украину стало известно в апреле 2018 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса, - опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния
|Проиграть сражение, но выиграть войну: что означает решение ВТО по аммиачному спору Украины и РФ
|Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук
|Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Выгодна ли России торговая война США и Китая
|В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния
|Проиграть сражение, но выиграть войну: что означает решение ВТО по аммиачному спору Украины и РФ
|Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук
|Nord Stream 2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода
|Трамп готов отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе
Это интересно
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
|Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине