Венгрия официально выходит из переговоров по миграционному пакту ООН

Венгрия официально объявила о выходе из переговоров по глобальному миграционному пакту ООН.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

Он подчеркнул, что Венгрия придерживается собственной миграционной политики и "ни один глобальный пакт этого не изменит".

По его словам, между Венгрией и ООН сохраняются фундаментальные разногласия по миграции.

"Хотя ООН считает миграцию неизбежным, хорошим и благоприятным явлением, Венгрия рассматривает ее как скверный процесс для Европы и Венгрии", - заявил Сийярто.

По его мнению, глобальный миграционный пакт это "пакет хороших целей", эффект от достижения которых часто противоположный.

"Венгрия придерживается мнения, что неестественно замещать население континентов, поэтому следует больше сосредоточиться на препятствовании миграции", - сказал Сийярто.

Венгрия последовала США, которые вышли из переговоров относительно миграционного пакта в прошлом году в декабре, учитывая опасения по поводу своего суверенитета.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН приняла политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой участники ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры относительно пакта о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.