Макрон на глиняных ногах: чего будет стоить президенту «дело Бенналя»

Когда такое незначительное событие превращается в дело государственной важности, это может означать одно из двух.

Либо оппозиции и СМИ так сильно не хватает материала для критики президента, что они раздувают "дело Беналля" до предела, рискуя переборщить.





Либо само событие, несмотря на свою незначительность, открывает нам некую мрачную истину о президентстве Макрона, которой мы не замечали раньше, будучи в плену его обаяния.

На самом деле правда где-то посередине.

Скандал утихнет.

Второго "Уотергейта" (политический скандал в США в начале 1970х, закончившийся отставкой президента Никсона - прим. переводчика), о котором мечтает крайне левый соперник Макрона Жан-Люк Меланшон, не получится.

В Елисейском дворце нет частной полиции. Всем ясно, что единственный виновник скандала - Александр Беналля, который, замаскировавшись под полицейского, проявил постыдное отсутствие самоконтроля.

Однако и президент Макрон не выберется из ситуации без ущерба для репутации.

Всплывшая некомпетентность

Молчание со стороны Макрона, несмотря на то, что о скандале начали писать еще неделю назад, публика восприняла как высокомерное безразличие, а это раздражает.

Макрон поручил своим подчиненным объяснить общественности, что пошло не так, и подчиненные с этим абсолютно не справились.

В основе истории - некомпетентность, неумение разбираться в людях, превышение полномочий и безнадежно плохая коммуникация. Все эти дефекты должны были остаться в прошлом с наступлением в Елисейском дворце блистательной эры правления Макрона.

Теперь же Макрон предстает как колосс на глиняных ногах.

Проступок, с которого все началось - нападение телохранителя президента на демонстрантов 1 мая - можно было легко загладить, если бы Елисейский дворец действовал правильно и своевременно.

Должно было сразу стать очевидным, что человеку, готовому по собственной инициативе патрулировать место беспорядков, да еще и поддающемуся приступам ярости, не место в президентской службе безопасности.

Как пострадала команда Макрона?

Сейчас не важно, что проявленная Бенналя агрессия была непродолжительной и в общем не такой уж жесткой по сравнению с тем, как иногда действуют полицейские. Его выходка была постыдной и, что важнее всего, показала, насколько ему не хватает хладнокровия.

Для высокопоставленного сотрудника службы безопасности хладнокровие - крайне важная вещь.

Однако в Елисейском дворце решили, что Беналля должен остатья. Правда, мы не знаем, принимал ли это решение сам Макрон или кто-то из членов его администрации.

Команда президента знали о том, что произошло, уже второго мая - на следующий день после событий.

Так и не объяснив ничего общественности, Беналля всего лишь отстранили от дел на две недели, а потом понизили в должности, но только формально.

Его обязанности, кажется, не изменились: только на прошлой неделе он разрабатывал детали проезда французской сборной по футболу через центр Парижа.

Репутационный ущерб нанесен потому, что в Елисейском дворце, по сути, попытались замолчать ситуацию.

"Никому и ничего не нужно знать" - таким, кажется, было девиз последних недель. Прегрешение - из разряда тех, что можно простить; виновник наказан, и, в конце концов, его ценит сам президент.

Провал в области коммуникации

Будто ослепший Елисейский дворец совсем забыл о том, что в цифровую эру факты всегда всплывут. Это золотое правило в мире новых технологий.

Кто-то узнал - кто-то рассказал.

Скорее всего источником утечки были люди, действительно обеспечивавшие безопасность на митинге, а именно, полицейские, которым Беналля надоел.

А когда история всплыла в прессе, команда Макрона снова продемонстрировала, насколько плохо у нее обстоят дела с умением взвешивать свои слова. Официальный представитель президента Брюно Роже-Пети не просто заявил журналистам, что санкции, предпринятые в отношении Беналля, соотвествуют степени его вины, но и назвал их "самыми серьезными мерами, когда-либо примененными к сотруднику Елисейского дворца".

Любопытно также, что это смехотворное заявление - первое появление Роже-Пети на телеэкране с тех пор как он занял свой пост в прошлом году. Это многое говорит о том, сколько "талантов" окружают Макрона.

Итак, не стоящая выеденного яйца история, которая должна была закончиться легким недоумением со стороны общественности и парой-тройкой упоминаний в прессе, заканчивается самым серьезным за все время правления Макрона скандалом.

Ничтожное событие, но как много нового оно открыло нам о нынешнем президентстве.