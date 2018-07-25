МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов

Уровень инфляции в Венесуэле к концу 2018 года достигнет миллиона процентов, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) об экономической ситуации в Западном полушарии, опубликованном в понедельник, 23 июля.

"Мы прогнозируем рост инфляции до 1 000 000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов", - заявляет глава департамента МВФ по Западному полушарию Алехандро Вернер.

МВФ также ожидает, что ВВП страны в 2018 году упадет примерно на 18 процентов. Эксперты фонда констатируют, что Венесуэла находится "в глубоком экономическом и социальном кризисе".

Кризис в Венесуэле обострился из-за падения мировых цен на нефть, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.