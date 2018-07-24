Польша сделала новый противоречивый шаг для замены председателя Верховного суда

Сейм Польши в пятницу одобрил противоречивые законы для дальнейшего реформирования судебной системы, которые позволят облегчить правящей партии замену председателя Верховного суда Малгожаты Герсдорф.

Как сообщает BBC, ожидается, что Сенат Польши одобрит изменения в ближайшие дни.

В этом месяце Герсдорф отказалась уходить в отставку и выполнять спорный закон, который заставляет судей уходить на пенсию раньше.

Новые изменения позволяют выбрать преемника Герсдорф тогда, когда в Верховном суде, состоящем из 120 членов, назначены 80 судей. Действующие правила предусматривают избрание председателя суда 110 судьями.

Правящая партия "Право и справедливость" надеется, что изменения позволят ускорить этот процесс.

Другие нововведения, утверждают оппоненты изменений, приведут к тому, что суды низшей инстанции попадают под больший политический контроль.

В декабре прошлого года Европейская комиссия начала процедуру привлечения Польши к ответственности, заявив, что судебная реформа подрывает независимость судебной власти.

Власти Польши настаивает на том, что изменения, некоторые из которых уже вступили в силу, направленные на обновление неэффективной системы и замену судей, которые работают еще с коммунистической эпохи.