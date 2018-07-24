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Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за США
08:39 23.07.2018 |
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны Хасана Роухани о блокировке поставок нефти. "Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая другая страна в регионе тоже не будет экспортировать ее", - говорится в заявлении Хаменеи, опубликованном на его сайте в субботу, 21 июля.
Хаменеи также призвал главу иранского МИДа строго следовать позиции президента по этому вопросу. Роухани ранее пригрозил перекрыть поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив в том случае, если США будут добиваться прекращения закупок иранской нефти другими странами.
Экспорт нефти через Ормузский пролив
Через Ормузский пролив Персидский залив соединяется с Оманским заливом, и далее с Аравийским морем и Индийским океаном. Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять нефть на экспорт только через этот пролив, так как других выходов к морю у них нет. Через него также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.
Всего через Ормузский пролив проходит около пятой части всей экспортируемой в мире нефти, значительная ее часть поступает в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и Сингапур.
Возможные санкции против закупщиков иранской нефти
В начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.
После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана, а затем потребовали от государств-союзников к 4 ноября больше не покупать нефть у Ирана, заявив, что в противном случае введут санкции против закупщиков.
Япония ищет замену Ирану
Так, США направили предупреждения ряду японских компаний с требованием свести закупки нефти у Ирана к нулю.
После этого стало известно, что Япония рассматривает возможность отказа от иранской нефти и в то же время начинает переговоры с тем, чтобы вывести свои компании из-под возможных санкций США, а также ищет замену иранской нефти на рынках ОАЭ и Саудовской Аравии.
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