Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны Хасана Роухани о блокировке поставок нефти. "Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая другая страна в регионе тоже не будет экспортировать ее", - говорится в заявлении Хаменеи, опубликованном на его сайте в субботу, 21 июля.

Хаменеи также призвал главу иранского МИДа строго следовать позиции президента по этому вопросу. Роухани ранее пригрозил перекрыть поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив в том случае, если США будут добиваться прекращения закупок иранской нефти другими странами.

Экспорт нефти через Ормузский пролив

Через Ормузский пролив Персидский залив соединяется с Оманским заливом, и далее с Аравийским морем и Индийским океаном. Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять нефть на экспорт только через этот пролив, так как других выходов к морю у них нет. Через него также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.

Всего через Ормузский пролив проходит около пятой части всей экспортируемой в мире нефти, значительная ее часть поступает в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и Сингапур.

Возможные санкции против закупщиков иранской нефти

В начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.

После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана, а затем потребовали от государств-союзников к 4 ноября больше не покупать нефть у Ирана, заявив, что в противном случае введут санкции против закупщиков.

Япония ищет замену Ирану

Так, США направили предупреждения ряду японских компаний с требованием свести закупки нефти у Ирана к нулю.

После этого стало известно, что Япония рассматривает возможность отказа от иранской нефти и в то же время начинает переговоры с тем, чтобы вывести свои компании из-под возможных санкций США, а также ищет замену иранской нефти на рынках ОАЭ и Саудовской Аравии.