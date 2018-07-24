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МВФ предупредил о последствиях торговой войны для мировой экономики
08:19 23.07.2018 |
Торговый конфликт между США, Китаем и Евросоюзом способен нанести серьезный ущерб мировой экономике. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила в субботу, 21 июля, в ходе двухдневной встречи министров финансов двадцати крупнейших экономик мира в Буэнос-Айресе.
Эксперты МВФ составили несколько прогнозов, принимая во внимание введенные Вашингтоном пошлины на импорт стали и алюминия и ответные меры со стороны ЕС и Китая. Худший сценарий, при котором введенные пошлины подорвут доверие инвесторов, грозит снижением мирового ВВП в 2020 году на 0,5% процента по сравнению с прежним прогнозом. В этом случае потери мировой экономики составят около 430 млрд долларов США, отмечают эксперты МВФ.
Переговоры между США и ЕС о торговом соглашении не состоятся до тех пор, пока Вашингтон не отменит введенные в отношении Евросоюза пошлины, заявил на встрече в Буэнос-Айресе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, "европейские страны обеспокоены торговой войной", в которой будут "только проигравшие". Министр призвал США к "здравому смыслу и к уважению правил". Мировая торговля не может быть основана на принципе "выживания наиболее приспособленных", подчеркнул Ле Мэр.
ЕС и КНР - о защите международной торговли
В июне ЕС и КНР договорились защищать систему международной торговли. В частности, как Брюссель, так и Пекин заявили о принятии мер в ответ на решения администрации в Вашингтоне по защите американских производителей.
22 июня вступили в силу штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США. Таким образом ЕС отреагировал на решение главы Белого дома Дональда Трампа обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Американские пошлины вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро.
В свою очередь, министерство коммерции Китая с 6 июля ввело 25-процентные пошлины на 659 наименований товаров из США. Такая мера была принята в ответ на одобрение Белым домом списка из 818 наименований китайских товаров общей стоимостью 34 млрд долларов, на которые с 6 июля распространяется таможенный сбор в размере 25 процентов.
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