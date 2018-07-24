Лондон пригрозил Брюсселю не выплачивать 39 млрд фунтов при «Брекзите»

Великобритания не станет выплачивать 39 млрд фунтов стерлингов Брюсселю при выходе из состава Евросоюза, если ЕС не пойдет на заключение нового торгового соглашения. Об этом министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб заявил в интервью газете The Sunday Telegraph, опубликованном на сайте издания, в субботу, 21 июля.

Помимо заключения соглашения о "Брекзите", предусматривающего выплату 39 млрд фунтов стерлингов Брюсселю, механизм выхода Великобритании из состава ЕС требует выработать стандарты "наших новых отношений", подчеркнул министр. Ситуация, при которой "одна сторона выполняет свою часть сделки, а другая - не выполняет или медлит", недопустима, считает Рааб.

19 июля глава делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишель Барнье встретился с Раабом, а на следующий день в Брюсселе проинформировал о результатах этой встречи министров из остальных стран Евросоюза. По словам Барнье, различные элементы, содержащиеся в новом плане Лондона по "Брекзиту", открывают путь к конструктивным дискуссиям, однако британские предложения должны быть практичными и не содействовать дальнейшей бюрократизации.

Переходный период после "Брекзита"

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого между Лондоном и Брюсселем на протяжении 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.