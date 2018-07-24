Глава Минфина США предложил «большой семерке» беспошлинную зону

Глава Минфина США Стивен Мнучин предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов "большой семерки". С таким заявлением он выступил на встрече с коллегами из стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в воскресенье, 22 июля. "Если Европа верит в свободную торговлю, то мы готовы подписать соглашение о беспошлинных торговых отношениях", - подчеркнул Мнучин. Вместе с тем он отметил, что для этого должны быть выполнены три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ заявил, что США сначала должны отменить таможенные пошлины на сталь и алюминий, а также отказаться от угрозы ввести сборы на ввоз автомобилей из стран ЕС. "Мы отказываемся вести переговоры под дулом пистолета", - отметил Ле Мэр.

Австрийский статс-секретарь Минфина Хуберт Фукс, представляющий на встрече Совет ЕС, в свою очередь, поддержал предложение Мнучина, отметив, что "даже министр финансов США выступает за справедливую и свободную торговлю". "Проблема в том, что США понимают под справедливой и свободной торговлей что-то другое", - продолжил Фукс. Он заявил, что отмена американских пошлин на сталь и алюминий не должна быть условием для торговых переговоров ЕС и США. "Предварительные условия никогда не сулят ничего хорошего", - отметил Фукс.

"Торговые споры замедлают рост экономики"

Комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московичи заявил, что после переговоров в Буэнос-Айросе разногласия между их участниками не исчезли, но встреча в целом не была напряженной. В проекте итогового заключения говорится, что торговые споры и другие политические кризисы увеличили риски для роста мировой экономики. В связи с этим требуется готовность к диалогу, а также проведение необходимых реформ.