Microsoft: хакеры нацеливаются на осенние выборы в конгресс США. Их следы ведут в Россию

Три кандидата, претендующих на места в конгрессе США, подверглись хакерским атакам, сообщила компания Microsoft. По информации фирм, специализирующихся на кибербезопасности, следы хакеров ведут в Россию.

Вице-президент компании по вопросам безопасности Том Берт на конференции Aspen Security Forum в Колорадо рассказал, что кандидаты стали жертвами фишинга.

Промежуточные выборы в США состоятся 6 ноября. Будет избираться новый состав палаты представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кроме того, переизбираются 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов проводятся другие местные выборы.

Фишинг

Фишингом называют разновидность мошенничества с целью получения доступа к конфиденциальным данным пользователей. По словам Берта, для атак использовались поддельные домены Microsoft.

Группа хакеров, которые использовали эти домены, известна как Fancy Bear, но в Microsoft ее называют Strontium.

Специалисты по кибербезопасности из таких компаний, как SecureWorks и Mandiant, утверждают, что за Fancy Bear стоят российские власти. Россия последовательно отвергает обвинения в хакерских атаках.

Берт не назвал имен кандидатов, подвергшихся хакерским атакам, но отметил, что все они представляют интерес с точки зрения шпионажа. Он добавил, что атаки не увенчались успехом, а поддельные домены Microsoft уже отключены.

Специалист по кибербезопасности, профессор Университета Суррея Алан Вудворд полагает, что хакеры пытались получить доступ к переписке политиков.

"Если у вас есть электронные письма, можно сделать так, что их авторы будут выглядеть скверно, - сказал он Би-би-си. - Я думаю, что основной задачей был саботаж демократических процессов, поэтому не так важно, каких именно кандидатов дискредитировать".

На саммите с Владимиром Путиным в Хельсинки президент США Дональд Трамп сказал "нет" в ответ на вопрос о том, продолжает ли, по его мнению, Россия вмешиваться в американские выборы. Позже его пресс-секретарь Сара Сандерс дезавуировала этот ответ, заявив, что президент имел в виду, что не намерен отвечать на дальнейшие вопросы журналистов.

На прошлой неделе директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что российские хакерские атаки носят постоянный характер, вне зависимости от выборов.

"Все разведслужбы без исключения, в том числе и британские, заявили, что эти атаки не прекращаются, что наступление идет по всем направлениям, и все признаки указывают на то, что это Россия", - сказал Би-би-си профессор Вудворд.