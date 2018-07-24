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Финансовая «двадцатка» назвала основные риски для роста мировой экономики
07:55 23.07.2018 |
Финансовая "двадцатка" считает, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост, следует из коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.
Мировая экономика продолжает расти, но развивающиеся страны борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов, констатировали министры финансов и главы ЦБ "двадцатки". В то же время глобальный экономический рост продолжает оставаться устойчивым, уровни безработицы сейчас самые низкие за десять лет, говорится в документе. Тем не менее, в последнее время рост был менее синхронным, отмечают министры и главы ЦБ.
"Краткосрочные и среднесрочные риски возросли, среди этих рисков - растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитическом плане, глобальная разбалансированность, неравенство и слабый структурный рост, в частности, в некоторых развитых экономиках", - отмечается в документе.
Стороны намерены "продолжать мониторить риски", пытаясь их смягчить и "предпринимая действия, если эти риски материализуются". Многие развивающиеся экономики сейчас "лучше подготовлены к изменяющимся внешним условиям, но они до сих пор сталкиваются с рисками волатильности рынков и оттоков капитала", говорится в документе.
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