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Трамп предупредил, что Путин станет его злейшим врагом, если хельсинкские договоренности будут сорваны
08:17 20.07.2018 |
Если договоренности, достигнутые на встрече в Хельсинки, не будут реализованы, то президент РФ Владимир Путин станет злейшим врагом, заявил президент США Дональд Трамп.
"Если не заработают (хельсинкские - ИФ) договоренности с В.Путиным, то я стану для него таким врагом, которого он еще не встречал", - сказал американский президент в эфире телеканала CNBC .
Президент США в очередной раз отметил: "Поладить с президентом Путиным, поладить с Россией - это позитив, а не негатив".
Он обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот при выстраивании отношений с Россией был слишком мягким, "полным козлом отпущения". Что касается нынешней политики, то, по словам Д.Трампа, он "самый жесткий для России президент за многие годы, может быть, навечно".
Полный текст интервью Д.Трампа телеканал планирует передать в 06:00 по восточному времени США.
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