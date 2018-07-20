США пригласили Путина посетить Вашингтон осенью - Белый дом

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома, Дональд Трамп намерен пригласить президента России Путина в США осенью этого года.

"В Хельсинки [президент США] согласовал постоянный рабочий диалог между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и обсуждение этого вопроса уже началось", - написала в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп отклонил предложение Владимира Путина о возможности допроса ряда граждан на взаимной основе, но рассчитывает на то, что 12 россиян прибудут в США на допрос. Об этом заявила Сандерс.

Российская сторона хотела бы допросить главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заочно осужденного в России, а также бывшего посла США в России Майкла Макфола. США, в свою очередь, заинтересованы в 12 россиянах, которых назвали разведчиками и предъявили им заочные обвинения по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон побывал в Москве за несколько недель до встречи в верхах в Хельсинки.

Владимир Путин приезжал в Соединенные Штаты в качестве президента семь раз, но из них всего трижды - с официальным визитом. В последний раз это было в 2007 году, когда он встречался с президентом Джорджем Бушем-младшим.

Трамп готовится ко второму раунду

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Дональд Трамп написал в "Твиттере", что саммит с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки был "огромным успехом", и что "людям со значительным интеллектом" очень понравилась его пресс-конференция.

И как бы подчеркивая свои слова, он уже готовится ко второму раунду, на этот раз в Вашингтоне.

И это происходит несмотря на то, что Белому дому вот уже несколько дней приходится иметь дело с политическими последствиями результатов саммита и критикой со всех сторон политического спектра. Кроме того, спецпрокурор продолжает свое расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Дональду Трампу, судя по всему, понравились последние результаты опросов общественного мнения, согласно которым, хотя большинство населения не поддерживает его политику по отношению к России, основная масса избирателей-республиканцев ничего против его отношений с Москвой не имеет.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал установить более тесные отношения с Россией, что ему до сих пор не удавалось. Но, при поддержке своих сторонников, он, судя по всему, готов идти этим путем.