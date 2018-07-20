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Испания отозвала ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона
23:34 19.07.2018 |
Член Верховного суда (ВС) Испании Пабло Льярена решил в четверг, 19 июля, аннулировать направленный ранее в Германию через Европол ордер на арест и экстрадицию Карлеса Пучдемона. Бывший премьер Каталонии обвиняется в Испании в мятеже, растрате госсредств и других правонарушениях, за которые ему грозит по совокупности до 50 лет тюрьмы. Вместе с тем, Льярена оставил в силе внутрииспанский ордер, по которому Пучдемон в случае пересечения границы страны должен быть немедленно арестован.
Как отмечается в заявлении ВС, решение Льярены мотивировано тем, что 12 июля суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн признал допустимой экстрадицию Карлеса Пучдемона в Испанию лишь по статье о растрате государственных средств. В то же время суд постановил, что Германия не может экстрадировать политика по обвинению в мятеже, ибо такого состава преступления нет в немецком уголовном кодексе. Каталонец, укрывающийся от испанского правосудия, был задержан по ордеру Испании в Германии 25 марта.
Комментируя для DW решение судьи Льярены, мадридский адвокат Артуро Ромеро Диас отметил, что у того не было иного выхода. "Судить главного организатора мятежа за растрату это все равно, что судить убийцу лишь за то, что он когда-то перешел улицу на красный свет", - отметил адвокат. Он напомнил, что Пучдемон провозгласил осенью 2017 года независимость Каталонии, грубо нарушив при этом конституцию Испании, не допускающую раздел территории страны.
Кроме того, добавил адвокат, судебное преследование главного организатора мятежа лишь по статье о растрате могло бы сорвать судебные процессы над подельниками Пучдемона. Часть из них находится в предварительном заключении в Испании, а часть - на свободе до суда, который может состояться осенью текущего года.
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