Испания отозвала ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Испания отозвала ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона

23:34 19.07.2018 |

Мир

 

Член Верховного суда (ВС) Испании Пабло Льярена решил в четверг, 19 июля, аннулировать направленный ранее в Германию через Европол ордер на арест и экстрадицию Карлеса Пучдемона. Бывший премьер Каталонии обвиняется в Испании в мятеже, растрате госсредств и других правонарушениях, за которые ему грозит по совокупности до 50 лет тюрьмы. Вместе с тем, Льярена оставил в силе внутрииспанский ордер, по которому Пучдемон в случае пересечения границы страны должен быть немедленно арестован.

Как отмечается в заявлении ВС, решение Льярены мотивировано тем, что 12 июля суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн признал допустимой экстрадицию Карлеса Пучдемона в Испанию лишь по статье о растрате государственных средств. В то же время суд постановил, что Германия не может экстрадировать политика по обвинению в мятеже, ибо такого состава преступления нет в немецком уголовном кодексе. Каталонец, укрывающийся от испанского правосудия, был задержан по ордеру Испании в Германии 25 марта.

Комментируя для DW решение судьи Льярены, мадридский адвокат Артуро Ромеро Диас отметил, что у того не было иного выхода. "Судить главного организатора мятежа за растрату это все равно, что судить убийцу лишь за то, что он когда-то перешел улицу на красный свет", - отметил адвокат. Он напомнил, что Пучдемон провозгласил осенью 2017 года независимость Каталонии, грубо нарушив при этом конституцию Испании, не допускающую раздел территории страны.

Кроме того, добавил адвокат, судебное преследование главного организатора мятежа лишь по статье о растрате могло бы сорвать судебные процессы над подельниками Пучдемона. Часть из них находится в предварительном заключении в Испании, а часть - на свободе до суда, который может состояться осенью текущего года.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

19.07 Крупные игроки прокачали межбанк, чтобы хорошенечко заработать

19.07 Трамп теперь «не в восторге» от повышения процентной ставки ФРС США

19.07 Золото и медь 19 июля подешевели на Comex до минимума за год, серебро - за два

19.07 Рынок акций Украины 19 июля скорректировался вниз

19.07 Курс доллара на межбанке 19 июля составил 26.4724 грн.

19.07 Экс-трейдер Barclays заочно приговорен к 8 годам тюрьмы по делу о махинациях с EURIBOR

19.07 Депозитные ставки для физлиц 19.07.18

19.07 Банк «Центр» решил присоединиться к МТБ Банку

19.07 Доллар 19 июля дорожает 3-ю сессию подряд, фунт упал до минимума за 10 месяцев из-за слабых статданных

19.07 Фондовые индексы АТР в основном снизились 19 июля, Nikkei не сумел удержать рост

19.07 Китайский юань 19 июля достиг годовых минимумов

19.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.07.18

19.07 Курс валют по карточным операциям на 19.07.18

19.07 НБУ продал 18 июля банкам депозитные сертификаты на 8 546 млн гривен

19.07 Остатки средств на корсчетах банков 19.07.18

• дальше…

19.07 Золото и медь 19 июля подешевели на Comex до минимума за год, серебро - за два

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

19.07 Нефть падает в цене 19 июля на росте запасов в США, Brent подешевела до $72,1 за баррель

19.07 ЕК ввела ограничения к 11 видам металлопродукции из Украины, правительство обещает защиту

19.07 Оптовые цены СУГ впервые со времен кризиса 2017 г. превысили 25 000 грн/т

19.07 Средняя цена автогаза 19 июля приблизилась к 14 грн/л

19.07 Резиденты в 2017г реинвестировали в Украину через зарубежные структуры $270 млн - НБУ

19.07 На рынке нефтепродуктов 18 июля отмечалось падение цен на бензины в мелком опте

18.07 В январе-мае численность населения сократилась на 106,8 тыс. до 42,3 млн

18.07 В «Нафтогазе» объяснили выплату премий в мае

• дальше…

19.07 Испания отозвала ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона

19.07 Трамп теперь «не в восторге» от повышения процентной ставки ФРС США

19.07 Новый призрак большой войны. Чего хочет добиться Путин санкциями против Украины

19.07 У Facebook есть доказательства вмешательства России в выборы США

19.07 Еврокомиссия подает в суд на Венгрию из-за несоблюдения миграционных законов ЕС

19.07 ЕС призывает страны-члены готовиться на случай провала переговоров о Brexit

19.07 Госдума РФ поддержала пенсионную реформу

19.07 ЕК ввела ограничения к 11 видам металлопродукции из Украины, правительство обещает защиту

19.07 США готовят мощный удар по ОПЕК

19.07 Израиль становится официально еврейским государством

19.07 Греция обвинила Россию в «неуважении к стране» после комментария Захаровой

19.07 В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения

19.07 Трамп не исключил личной ответственности Путина за вмешательство в американские выборы

18.07 Нормализация баланса ФРС займет 3-4 года - Пауэлл

18.07 ЕС вводит свои заградительные пошлины на продукты из стали

• дальше…

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

19.07 Суд отказался передать долги «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго»

18.07 КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

18.07 Кабмин упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине и отменил 22 устаревших акта

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

18.07 Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года

18.07 В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом

17.07 Во 2-м квартале вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,3 п.п. до 4,2%, - Jones Lang LaSalle

13.07 Почему Украина опередила Россию в мировом рейтинге инноваций

12.07 Кличко одобрил повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 14 июля

12.07 Киевские застройщики отмечают сокращение темпов реализации жилья – UTG

12.07 Минздрав Украины упростил форму декларации с врачом

11.07 Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге инноваций

11.07 Девелоперы возобновили активность в строительстве ТРЦ в Киеве - UTG

11.07 Недовольных инвестклиматом в Украине становится меньше - ЕБА

• дальше…

19.07 Новый призрак большой войны. Чего хочет добиться Путин санкциями против Украины

19.07 Полезный скандал. Чем шпионы из ОБСЕ помогли Украине

19.07 Услуга Сытнику: Зачем антикоррупционеры атакуют назначенцев в ГБР

19.07 Какое преимущество дадут ВСУ на Донбассе гранатометы НАТОвского калибра

18.07 Внутренние документы мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины попали в руки российских спецслужб

18.07 Минюст объясняет отсрочку подачи в ЕСПЧ иска против России переговорами об освобождении украинских политзаключенных по дипломатическим каналам

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

18.07 Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях

18.07 Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету

17.07 Зеленочные братья. Как Шабунин хотел стать Лещенко, но превращается в Киву

17.07 Запах хлора. Зачем Коломойский устроил Украине водный шантаж

17.07 И «Приват» в придачу. Что Тимошенко пообещала Коломойскому

17.07 Порошенко приказал ВСУ унять Россию в Азовском море

17.07 Порошенко: Украина остается в приоритетах НАТО и США

16.07 Когда ГБР начнет копать под МВД

• дальше…

19.07 Huawei Nova 3i: первым смартфоном на базе Kirin 710

19.07 BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber

19.07 Audi TT обновилась: один мотор и «ослабевшая» спортверсия

19.07 Xiaomi Mi Max 3: фаблет с 6,9" экраном Full HD+ и мощным аккумулятором

18.07 Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей

18.07 Walmart и Microsoft объединились против Amazon

18.07 Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 4,3 млрд евро

18.07 Nokia X5: современная платформа с поддержкой ИИ, экран 19:9 и цена в 150 долларов

18.07 «Антонов» совместно со швейцарцами будет производить беспилотные воздушные такси

17.07 Rolls-Royce представил проект летающего такси

17.07 Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22

17.07 Это то, что нам всем может понадобиться: электрические мышцы

16.07 Aston Martin придумал замену роскошным автомобилям — мультикоптер

16.07 Интересные факты о радио, о которых вы не знали

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

• дальше…

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно