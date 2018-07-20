У Facebook есть доказательства вмешательства России в выборы США

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у его компании есть доказательства вмешательства России в выборы президента Америки в 2016 году.

Об этом он рассказал в интервью изданию Recode.

"Данные, которые имеются в нашем распоряжении, достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пытались повлиять на выборы", - сказал Цукерберг.

"Мы обнаружили это в середине 2015 года и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году и идентифицировали некоторых из этих людей", - добавил он.

По словам Цукерберга, во время выборов они также получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла понять общую картину.

"Вы можете увидеть ее в документе прокурора Роберта Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок", - прокомментировал он.

Ранее США предъявили обвинения 12 возможным российским разведчикам. По словам прокурора Мюллера, речь идет о сотрудниках ГРУ.

По версии следствия, обвиняемые взламывали компьютеры комитетов Демократической партии США и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.