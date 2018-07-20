Еврокомиссия подает в суд на Венгрию из-за несоблюдения миграционных законов ЕС

Европейская комиссия в четверг решила подать в Суд ЕС на Венгрию за несоблюдение европейского законодательства в сфере предоставления убежища и процедуры возвращения мигрантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

Процедуру привлечения Венгрии к ответственности за нарушение законодательства ЕС Еврокомиссия запустила в декабре 2015 года. Причина - миграционное законодательство Венгрии, которое, как утверждает Еврокомиссия, противоречит европейскому.

После серии дискуссий на административном и политическом уровнях и еще одного официального сообщения о несоответствии законодательства Комиссия направила Венгрии свою обоснованную позицию в декабре 2017 года.

После анализа ответов венгерских властей Комиссия решила, что большинство проблемных вопросов до сих пор не решены и теперь решила подать на Венгрию в Суд Европейского Союза. Это последний этап санационной процедуры.

Европейская комиссия считает, что венгерское законодательство противоречит европейскому процедурой предоставления убежища, условиями приема беженцев и процедурой возврата.

Кроме того, Европейская комиссия в четверг начала санкционную процедуру против Будапешта через миграционные законы "Стоп Сорос". Комиссия направила Венгрии официальное сообщение о недавно одобренном пакете законов, которые предусматривают уголовную ответственность за действия в поддержку подачи ходатайств о предоставлении убежища и еще больше ограничивают право просить об убежище.

Теперь в венгерских властей есть два месяца, чтобы ответить на замечания Еврокомиссии. Если ответ Венгрии будет неудовлетворительным, Еврокомиссия сделает второй шаг - направит обоснованное мнение, а потом, если это необходимо, может передать дело в Cуд ЕС.

В июне парламент Венгрии принял спорные законы, известные под названием "Стоп Сорос". Они предусматривают наказание за " продвижение или организацию незаконной миграции".

Венецианская комиссия Совета Европы ранее критиковала некоторые отрывки из нового законодательства, утверждая, что они серьезно препятствуют деятельности законных общественных организаций.

Правящая партия Венгрии "Фидес" заявила, что "Брюссель вновь защищает Сороса" и "пытается давить на Венгрию".