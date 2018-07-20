ЕС призывает страны-члены готовиться на случай провала переговоров о Brexit

Европейская комиссия опубликувала документ, посвященный выходу Великобритании из блока, в котором, среди прочего, 27 странам рекомендуется готовится к провалу переговоров о Brexit.

17-страничный документ размещен на сайте Еврокомиссии.

В документе излагаются текущая работа по подготовке всех итогов выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

"30 марта 2019 года Соединенное Королевство покинет ЕС и станет третьей страной. Это будет иметь последствия для граждан, предприятий и администраций как в Соединенном Королевстве, так и в ЕС. Эти последствия варьируются от новых средств контроля на внешней границе ЕС с Великобританией, до действительности выданных в Великобритании лицензий, сертификатов и разрешений и различных правил передачи даннях", - говорится в сообщении.

В документе указывается, что заинтересованным сторонам, а также национальным и европейским властям необходимо подготовиться к двум возможным основным сценариям:

- соглашение о выходе будет ратифицировано до 30 марта 2019 года, закон ЕС перестанет применяться к Великобритании и в Великобритании 1 января 2021 года, то есть после переходного периода в 21 месяц.

- договор о выходе не будет ратифицирован до 30 марта 2019 года, переходного периода не будет, и закон ЕС перестанет применяться к Великобритании и в Великобритании 30 марта 2019 года. Этот сценарий называется "без соглашения" или "с обрыва".

"В сегодняшнем тексте содержится призыв к государствам-членам и частным сторонам активизировать подготовку и следовать просьбе Европейского совета (статья 50) от прошлого месяца об усилении готовности на всех уровнях", - заявили в Еврокомиссии.

В ЕС также отмечают, что при любом сценарии выход Великобритании, несомненно, вызовет срыв - например, в цепочках бизнес-поставок.

"Поэтому подготовка к переходу Великобритании в статус третьей страны имеет первостепенное значение, даже в случае соглашения между ЕС и Великобританией", - отметили в Еврокомиссии.

В настоящее время планируется, что соглашение о выходе будет согласовано Британией и ЕС в октябре 2018 года с политической декларацией об их будущих отношениях. Это обеспечит достаточное время для процесса утверждения в Евросоюзе (Совет ЕС с согласия Европейского парламента) и ратификации в Соединенном Королевстве.