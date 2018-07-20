США готовят мощный удар по ОПЕК

На этой неделе в Верхней палате Сената США был представлен законопроект, направленный на запрет нефтедобывающих и экспортирующих картелей в США. Палата представителей рассматривает собственную версию аналогичного законопроекта - No Oil Producing and Exporting Cartels (NOPEC), передает Investing.com.

Если законодательство NOPEC станет реальностью, у правительства США появится возможность подать на ОПЕК в суд за манипулирование ценами на энергоносители.

Конгресс США обсуждает подобные инициативы в отношении ОПЕК с 2000 года, однако пока ни одну из них не удалось реализовать. Президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама обещали законодателям, что прибегнут к праву вето, чтобы не допустить принятия таких мер. Однако Дональд Трамп является сторонником ограничения возможностей ОПЕК.

Организация стран-экспортеров нефти уже обсуждает с юридическими фирмами стратегию защиты на тот случай, если США изменят законодательство и откроют возможность возбуждения антимонопольных исков в отношении нефтяного картеля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, юристы ОПЕК в ближайшие дни проведут консультации с рядом юрфирм, включая White & Case LLP. Организации нужны рекомендации о том, как работать в случае принятия законопроекта. Представители White & Case пока не подтвердили эту информацию.

Как сообщал enkorr, 8 мая Дональд Трамп заявил о выходе США из многостороннего соглашения по иранской ядерной программе. Это привело к тому, что в период с 8 мая по 22 мая стоимость нефти Brent выросла с $72,69 до $80,06 за баррель. После этого американский президент неоднократно обвинял ОПЕК в том, что организация необоснованно повышает цены на нефть.

«Пользующаяся монопольным положением ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а картель ничего не делает для того, чтобы остановить этот процесс. Напротив, они толкают цены вверх, в то время, как Соединенные Штаты защищают многих участников картеля за символическую плату. Это должна быть улица с двухсторонним движением: НЕМЕДЛЕННО СНИЖАЙТЕ ЦЕНЫ!», - написал Трамп 4 июля в своем твите.