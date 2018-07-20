Греция обвинила Россию в «неуважении к стране» после комментария Захаровой

МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране и непонимании ценностей греческой политики после комментария Марии Захаровой о высылке российских дипломатов из этой страны. Греческое внешнеполитическое ведомство распространило соответствующее заявление в среду, 18 июля, на своем сайте.

"Заявление пресс-секретаря МИД России является характерным примером неуважения к третьей стране и непонимания современного мира, в котором государства, несмотря на их размеры, могут проводить независимую, многоплановую и демократичную внешнюю политику", - заявил МИД Греции.

Что именно не понравилось Афинам?

Речь идет о высказывании Марии Захаровой на брифинге 18 июля, в котором она заявила, что на Афины оказывалось "сильнейшее давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов и угрозах ответа со стороны России.

В МИД Греции подчеркнули, что "свидетельства, на основании которых действовала Греция, были своевременно предоставлены российским властям". "Афины стремились с самого начала воспринимать действия этих людей как не имеющие отношения к официальной российской внешней политике. Однако своим сегодняшним заявлением представитель российского МИД соглашается с ними", - сказано в комментарии греческой стороны.

Власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов 11 июля и отказе еще двум въехать в страну. Афины обвиняют их во вмешательстве во внутренние дела и подкупе государственных чиновников.