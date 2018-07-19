В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения

В Турции прекращен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщило государственное агентство Anadolu в четверг, 19 июля. Режим ЧП был введен в стране после неудачной попытки госпереворота летом 2016 года. С тех пор он продлевался семь раз.

За время действия режима ЧП были арестованы и задержаны более 230 тысяч человек по подозрению к причастности к госперевороту, уволены более 120 тысяч госслужащих, а также закрыты более 150 СМИ, более 1400 НКО и 15 университетов.

Окончание режима ЧМ произошло менее чем через месяц после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана на новый срок, которое формально завершило переход Турции к президентской форме правления. Отныне Эрдоган сможет выпускать декреты, имеющие силу законов, назначать членов правительства и судей.