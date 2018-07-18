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Нормализация баланса ФРС займет 3-4 года - Пауэлл
18:55 18.07.2018 |
Нормализация баланса Федеральной резервной системы (ФРС) займет три-четыре года, заявил глава американского Центробанка Джером Пауэлл, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США в среду, где он представил полугодовой доклад Федрезерва.
ФРС начала программу сокращения объема активов на балансе, достигнувшего $4,5 трлн, в октябре 2017 года.
По словам Дж.Пауэлла, эта программа "работает гладко", и Федрезерв не намерен менять ее.
Объем активов на балансе ФРС вернется к уровню "не больше того, каким он должен быть", отметил Дж.Пауэлл.
По его словам, Центробанк планирует, что со временем на его балансе будут, преимущественно, US Treasuries.
Днем ранее он представил полугодовой доклад ФРС в банковском комитете Сената.
Отвечая на вопросы законодателей, касающиеся торговых споров, Дж.Пауэлл, как и накануне, заявил, что торговые барьеры "не относятся к мандату ФРС".
Если торговые споры приведут "к усилению протекционизма в мире, то, конечно, это неблагоприятно отразится на экономике США", заявил Дж.Пауэлл.
Это, однако, не является целью администрации американского президента, добавил он.
Председатель Федрезерва вновь отметил, растущую обеспокоенность бизнес-сообщества торговой политикой властей США. "Мы точно не знаем, к чему все это приведет", - сказал он.
"Мы видели существенный импульс к росту экономики ранее в этом году", - заявил Дж.Пауэлл, и он не хотел бы, чтобы связанная с торговыми спорами неопределенность, нивелировала этот импульс.
Говоря об инфляционных рисках, Дж.Пауэлл отметил, что они "в целом являются сбалансированными".
"Я бы сказал, что больше опасаюсь, что инфляция по-прежнему низкая", - добавил он.
Отвечая на вопрос о криптовалютах, глава Федрезерва заявил, что этот сектор не является достаточно крупным, чтобы представлять собой какую-то угрозу.
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