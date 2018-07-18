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ЕС вводит свои заградительные пошлины на продукты из стали
17:10 18.07.2018 |
Еврокомиссия (ЕК) принимает меры для защиты европейских производителей от последствий высоких заградительных пошлин на продукты из стали, введенных США. С 19 июля вступают в силу аналогичные пошлины Евросоюза, призванные ограничить наплыв в ЕС сталелитейной продукции из России, Китая и ряда других стран, которые вынуждены перенаправлять свой экспорт из США на другие рынки, чтобы избежать крупных потерь от американских пошлин, сообщила ЕК в среду, 18 июля.
Под защитные меры в ЕС подпадают 23 категории продуктов. Как только их экспорт в ЕС превысит средние показатели за последние три года, поставки, превышающие данные квоты, будут облагаться пошлиной в объеме 25 процентов. Эти меры практически не затронут США, которые экспортируют весьма мало стали в ЕС, но могут серьезно сказаться на таких экспортерах, как Бразилия, Китай, Россия, Южная Корея, Тайвань и Турция.
Немецкая сталелитейная промышленность приветствовала объявленные ЕК меры, назвав их "ясным сигналом". В то же время европейское объединение автопроизводителей Acea предупредило об угрозе роста цен на сталь.
США в марте ввели заградительные пошлины в объеме 25 процентов на импорт стали и алюминия из целого ряда стран. В отношении ЕС эти меры действуют с 1 июня.
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