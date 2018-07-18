Инвесторы все более пессимистичны в оценке мировой экономики, не ждут ускорения роста - BAML

Инвесторы все менее оптимистично оценивают перспективы мировой экономики: впервые с начала 2016 года явное большинство фондовых управляющих, опрошенных Bank of America Merrill Lynch (BAML), не ожидает ускорения темпов глобального экономического роста в следующие 12 месяцев.

Уверенность инвесторов в том, что мировая экономика продолжит расти, поддерживала рынки в прошлом году и в 2018 году, несмотря на опасения в отношении торговых споров и геополитическую напряженность.

Опрос, проведенный BAML в период с 6 по 12 июля, показал, что торговые споры являются основным источником опасений для инвесторов: 60% респондентов назвали вероятность торговой войны ключевым риском для рынков.

"Мы видим поворот на 180 градусов в настрое трейдеров по сравнению с началом этого года, когда фондовые рынки уверенно шли вверх", - отмечает Майкл Хартнетт, отвечающий в BAML за инвестиционную стратегию.

Результаты опроса BAML показали, что инвесторы сокращают долю акций в своих портфелях, особенно бумаг компаний emerging markets, и перекладывают средства в облигации.

Среди других факторов, вызывающих серьезные опасения у фондовых управляющих - высокие уровни корпоративной задолженности и возможность того, что прибыли компаний близки к пиковым уровням.

Эксперты ожидают, что начавшийся сезон корпоративной отчетности за минувший квартал будет сильным. Однако некоторые полагают, что хорошие показатели компаний уже заложены в котировки акций.

"Иногда пессимизм - это оптимизм, - говорит М.Хартнетт. - Если опасения в отношении торговой войны не найдут отражения в прибылях компаний, оптимизм трейдеров вырастет".