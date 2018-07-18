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США не ограничивают денуклеаризацию КНДР по времени - Трамп
07:53 18.07.2018 |
Соединенные Штаты не устанавливают для Северной Кореи временных рамок для ликвидации ядерного арсенала, заявил президент США Дональд Трамп.
"У нас нет временных лимитов, нет лимитов по темпам", - сказал он журналистам.
При этом президент отметил, что обсуждение этого вопроса "проходит очень, очень хорошо".
Д.Трамп сообщил, что обсуждал северокорейскую проблему на встрече в Хельсинки с российским президентом Владимиром Путиным.
"Президент Путин готов подключиться, в том смысле, что он с нами",- заявил Д.Трамп.
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