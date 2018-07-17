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ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле
15:34 17.07.2018 |
Председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник, 17 июля, подписали соглашение о свободной торговле. Документ "ставит принцип справедливости в основу" будущей свободной торговли, отметил Юнкер в Twitter.
Соглашение, которое вступит в силу в 2019 году, ликвидирует 99 процентов существующих между экономиками двух регионов таможенных пошлин. В частности, Япония прекращает облагать таможенным сбором сыр, вино и свинину из ЕС. Пошлины на автомобили будут сняты на восьмой год после вступления документа в силу. Кроме того, соглашение способствует появлению новых рабочих мест.
На долю Евросоюза и Японии приходится более трети мирового ВВП. Брюссель ожидает существенный рост экспорта, поскольку подписание документа позволит экспортерам ЕС ежегодно экономить около 1 млрд евро.
При этом касающийся инвестиций раздел соглашения был отделен от основного документа. ЕС и Япония продолжат переговоры по этому вопросу. В частности, раздел затрагивает процедуру разрешения споров по инвестициям.
"Сигнал против протекционизма"
Главный исполнительный секретарь Федерального объединения немецкой промышленности Йоахим Ланг (Joachim Lang) назвал заключение соглашения "обнадеживающим сигналом в очень трудное для мировой торговли время". Президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман (Holger Bingmann) расценивает подписание документа как "сигнал против протекционизма и разобщенности". Япония является вторым по значимости торговым партнером ФРГ в Азии, отметил он.
В торговле с Японией участвуют около 12 тысяч немецких компаний, указал управляющий Германо-японской внешнеторговой палаты (AHK Japan) Маркус Шюрман (Marcus Schürmann). В ближайшие годы их количество может существенно вырасти, считает он.
Критика соглашения
По мнению критиков, подписанный в Токио документ не приведет к улучшению стандартов защиты потребителей и окружающей среды. Подписанное соглашение "далеко от справедливого" и служит "интересам крупных концернов", заявил заместитель председателя неправительственной экологической организации BUND Эрнст-Кристоф Штольпер (Ernst-Christoph Stolper). В свою очередь, экономист исследовательского института Fujitsu в Токио Мартин Шульц (Martin Schulz) назвал "необоснованными" подобные опасения.
Договоренность о персональных данных
Одновременно стороны договорились о взаимном признании надежности систем защиты персональных данных. Договоренность, которая носит предварительный характер, позволит создать крупнейшую в миру зону безопасных потоков данных, отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала данные "топливом мировой экономики". По ее словам, договоренность позволит данным безопасно перемещаться между регионами "в интересах наших граждан и наших экономик".
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