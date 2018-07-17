США подали жалобы в ВТО на ответные пошлины ЕС, Китая и еще трех стран

Власти США подали жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ответных пошлин ЕС, Канады, Китая, Мексики и Турции. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщается на сайте Управления торгового представителя США.

В американском ведомстве считают, что американские пошлины на алюминий и сталь из этих стран "оправданны согласно международным договорам", в то время как ответные действия упомянутых стран "не имеют совершенно никаких оснований согласно международному праву".

Обмен пошлинами

С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на продукцию из стали и 10-процентные - на изделия из алюминия, поставляемые из ЕС, Канады и Мексики. Евросоюз 22 июня ответил 25-процентными штрафными сборами на ряд американских товаров, среди которых - изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.

6 июля Белый дом ввел 25-процентные пошлины на 818 наименований китайских товаров. Пекин в ответ принял аналогичные таможенные сборы на 659 наименований товаров из США. В ВТО уже находятся на рассмотрении жалобы на американские пошлины со стороны ЕС, Канады, Китая, Мексики и других стран.