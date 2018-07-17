Финансовые новости
- |
- 17.07.18
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы
07:44 17.07.2018 |
Директор национальной разведки США Дэн Коутс поддержал сделанные ранее выводы о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента. "Мы были ясны в оценках вмешательства России в выборы 2016 года", - заявил Коутс в понедельник, 16 июля, в Вашингтоне.
Тем самым глава нацразведки ответил на сомнения Дональда Трампа в выводах американских спецслужб. Дэн Коутс добавил также, что попытки подрыва демократии в США со стороны РФ продолжаются.
Ранее в этот же день журналисты спросили Трампа после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, кому президент США верит в вопросе вмешательства в американские выборы - своим следователям или Путину. Американский лидер ответил, что хотя он и доверяет своим разведчикам, но президент РФ был "очень силен" в своих опровержениях. Истина находится где-то посередине, предположил Трамп.
Критика выступления Трампа в США
Эти слова президента США уже раскритиковали сенаторы от Демократической партии и ряд сенаторов-республиканцев. Так, лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер назвал выступление Трампа в Хельсинки "постыдным". А республиканец Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, считает, что заявления Трампа на саммите по поводу российских кибератак стали глубочайшим провалом за всю историю американского президентства.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Валютная торговля на межбанке 16 июля завершилась снижением курса доллара
|Встреча Хмурого с Понурым завершилась успешным Ничем
|НБУ констатирует улучшение инфляционных ожиданий бизнеса
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2018 возросло в 1,4 раза
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Путин полагает, что реакция России на вступления Украины в НАТО будет «крайне негативной»
|«Северный поток 2» привлекает все больше внимания, необходимо обсуждать этот проект - Мэй
|США подали жалобы в ВТО на ответные пошлины ЕС, Китая и еще трех стран
|Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы
|Встреча Хмурого с Понурым завершилась успешным Ничем
|Куба впервые готовится признать право на частную собственность
Это интересно
|Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ
|Land Rover доработал обновленный Range Rover Sport
|Sony представила смартфон Xperia XA2 Plus
|Минторг США подписал договор с китайской ZTE, по которому она выплатит гарантию в $400 млн
|Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250
|Huawei и Audi договорились о создании подключённых автомобилей
|Microsoft представила дешёвый планшет Surface Go