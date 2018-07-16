Куба впервые готовится признать право на частную собственность

На Кубе намечается конституционная реформа, в результате которой будет признано право на частную собственность. Как сообщил кубинский информационный портал Cubadebate в субботу, 14 июля, о необходимости изменений свидетельствуют "опыт, полученный за годы революции", а также "новые направления, намеченные руководящей Коммунистической партией Кубы".

Вместе с признанием права на частную собственность будет сохранен приоритет государственной формы собственности, а за Коммунистической партией закрепится роль основной политической силы, пишет газета Granma - официальный печатный орган Кубы. По ее данным, реформа конституции закрепляет также важность иностранных инвестиций, признание свободного рынка, свободы вероисповедания и запрет на дискриминацию по половому и этническому признакам.

Разграничение постов главы правительства и главы государства

Кроме того, планируется разграничить посты главы правительства и главы государства, которые до сих пор объединены, а также ограничить продолжительность исполнения полномочий председателя Госсовета двумя сроками по пять лет.

Новый проект Конституции Республики Куба содержит 224 статьи, что на 87 больше, чем в действующем документе, отмечает информагентство Reuters. Гражданам Кубы предстоит проголосовать за документ на референдуме.