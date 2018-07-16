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Информация об агентстве
США могут вернуть мировое лидерство по добыче нефти
08:06 16.07.2018 |
По прогнозу Энергетического информационного агентства, входящего в структуру министерства энергетики США, в 2019 году объемы добычи нефти вырастут до 11,8 миллиона баррелей в день. Это может позволить стране стать крупнейшим в мире производителем сырой нефти, сообщила глава агентства Линда Капуано. По ее словам, Соединенные Штаты смогут обогнать остальные страны в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не увеличат добычу нефти.
Впервые за последние 45 лет
На протяжении большей части 20-го века США являлись мировым лидером по добыче нефти, напоминает в пятницу, 13 июля, телеканал CBS News со ссылкой на данные министерства энергетики США. В 1974 году на первую позицию вышел СССР, в 1976 году - Саудовская Аравия.
В конце 1970-х годов Советский Союз производил на треть больше сырой нефти, чем США, спустя еще десять лет - почти вдвое больше. За последнее десятилетие в США резко выросли объемы добываемой нефти, что связано с новыми технологиями подобыче сланцевой нефти.
Прогноз США на 2018 год - 10,8 миллиона баррелей нефти в день
По оценке американской администрации, в 2017 году РФ добывала более 10,3 миллиона баррелей в день, Саудовская Аравия - чуть менее 10 миллионов, добыча США составляла 9,4 миллиона баррелей.
В феврале 2018 года Соединенные Штаты вышли на второе место, добывая более 10 миллионов баррелей в день, указывается далее в сообщении. В июне этот показатель составлял около 10,9 миллиона баррелей в день. По прогнозу агентства, средний показатель США за 2018 год может составить 10,8 миллиона баррелей в день.
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