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Тереза Мэй: Трамп предлагал мне подать в суд на Евросоюз
07:49 16.07.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил Терезе Мэй, что ей лучше подать в суд на Евросоюз, а не вести переговоры, рассказала Би-би-си британский премьер.
Ранее Трамп на совместной пресс-конференции сказал, что дал Терезе Мэй совет, но она сочла его слишком радикальным.
Во время интервью ведущий Би-би-си Эндрю Марр спросил ее, что это был за совет, и она ответила: "Он сказал, что мне стоит подать в суд на ЕС, а не вести переговоры".
Глава британского правительства также еще раз выступила в защиту своего плана провести "мягкий брексит" и призвала критиков поддержать его.
По словам Мэй, ее стратегия позволит Британии совершать торговые сделки с другими странами, прекратить свободное передвижение рабочей силы и выйти из юрисдикции Европейского суда, который трактует законы для стран ЕС.
Стратегия Мэй предусматривала тесные связи с ЕС в том, что касается торговли товарами, а не услугами.
На этой неделе министр по вопросам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис и глава британского МИД Борис Джонсон подали в отставку из-за несогласия с планом Мэй.
Они заявили, что правительство собирается провести не тот "брексит", за который граждане голосовали на референдуме в 2016 году.
Говоря о совете Трампа по поводу отношений с ЕС, Мэй отметила: "Интересно, что президент на той пресс-конференции сказал не бросать [переговоры]".
"Не выходите из переговоров, потому что тогда вас ждет тупик". Поэтому я хочу, чтобы мы могли сесть и договориться о лучшей сделке для Британии", - добавила она.
Мэй также заявила, что ее план - единственная реальная возможность осуществить "брексит".
Ее обращение прозвучало в преддверии важнейшего голосования в Палате общин по торговой и таможенной политике на следующей неделе.
Главный сторонник "брексита" среди тори Джейкоб Рис-Могг назвал план Мэй "плохой сделкой для Британии". По его словам, она приведет к тому, что Британии придется выполнять правила Евросоюза без права как-то влиять на них.
Дональд Трамп сказал газете Sun, что предложение Мэй, "вероятно, убьет" торговую сделку с США.
Однако спустя несколько часов он заявил, что торговое соглашение США и Британии абсолютно точно возможно.
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