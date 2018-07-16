Тереза Мэй: Трамп предлагал мне подать в суд на Евросоюз

Президент США Дональд Трамп заявил Терезе Мэй, что ей лучше подать в суд на Евросоюз, а не вести переговоры, рассказала Би-би-си британский премьер.

Ранее Трамп на совместной пресс-конференции сказал, что дал Терезе Мэй совет, но она сочла его слишком радикальным.

Во время интервью ведущий Би-би-си Эндрю Марр спросил ее, что это был за совет, и она ответила: "Он сказал, что мне стоит подать в суд на ЕС, а не вести переговоры".

Глава британского правительства также еще раз выступила в защиту своего плана провести "мягкий брексит" и призвала критиков поддержать его.

По словам Мэй, ее стратегия позволит Британии совершать торговые сделки с другими странами, прекратить свободное передвижение рабочей силы и выйти из юрисдикции Европейского суда, который трактует законы для стран ЕС.

Стратегия Мэй предусматривала тесные связи с ЕС в том, что касается торговли товарами, а не услугами.

На этой неделе министр по вопросам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис и глава британского МИД Борис Джонсон подали в отставку из-за несогласия с планом Мэй.

Они заявили, что правительство собирается провести не тот "брексит", за который граждане голосовали на референдуме в 2016 году.

Говоря о совете Трампа по поводу отношений с ЕС, Мэй отметила: "Интересно, что президент на той пресс-конференции сказал не бросать [переговоры]".

"Не выходите из переговоров, потому что тогда вас ждет тупик". Поэтому я хочу, чтобы мы могли сесть и договориться о лучшей сделке для Британии", - добавила она.

Мэй также заявила, что ее план - единственная реальная возможность осуществить "брексит".

Ее обращение прозвучало в преддверии важнейшего голосования в Палате общин по торговой и таможенной политике на следующей неделе.

Главный сторонник "брексита" среди тори Джейкоб Рис-Могг назвал план Мэй "плохой сделкой для Британии". По его словам, она приведет к тому, что Британии придется выполнять правила Евросоюза без права как-то влиять на них.

Дональд Трамп сказал газете Sun, что предложение Мэй, "вероятно, убьет" торговую сделку с США.

Однако спустя несколько часов он заявил, что торговое соглашение США и Британии абсолютно точно возможно.