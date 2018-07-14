Полиция Британии выяснила, где находился «Новичок», которым отравилась пара из Эймсбери

Британская полиция нашла бутылку, в которой содержался нервный агент "Новичок", которым отравилась пара из Эймсбери.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Скотланд Ярда.

Поиски контейнера, который содержал "Новичок" проводили офицеры Скотланд Ярда и сотрудники антитеррористического командования.

Полиция утверждает, что нашла бутылку в доме Чарли Роули, которому удалось выжить после отравления.

"В среду 11 июля в доме Чарли Роули в Эймсбери была найдена небольшая бутылочка" - сообщили в полиции и добавили, что бутылку передали для исследования в лабораторию.

"Ученые подтвердили, что субстанция, которая находилась в бутылке, - это "Новичок" - заявили в полиции.

Теперь исследователи должны установить, был ли "Новичок", которым отравилась пара из Эймсбери, того же происхождения, что и вещество, которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Также следствию предстоит установить, каким образом бутылка с "Новичком" попала в дом Роули.

Как известно, партнерша Роули Дон Стерджесс умерла в результате отравления. Сам Чарли Роули длительное время находился в критическом состоянии, но недавно пришел в себя.