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Полиция Британии выяснила, где находился «Новичок», которым отравилась пара из Эймсбери
23:14 13.07.2018 |
Британская полиция нашла бутылку, в которой содержался нервный агент "Новичок", которым отравилась пара из Эймсбери.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Скотланд Ярда.
Поиски контейнера, который содержал "Новичок" проводили офицеры Скотланд Ярда и сотрудники антитеррористического командования.
Полиция утверждает, что нашла бутылку в доме Чарли Роули, которому удалось выжить после отравления.
"В среду 11 июля в доме Чарли Роули в Эймсбери была найдена небольшая бутылочка" - сообщили в полиции и добавили, что бутылку передали для исследования в лабораторию.
"Ученые подтвердили, что субстанция, которая находилась в бутылке, - это "Новичок" - заявили в полиции.
Теперь исследователи должны установить, был ли "Новичок", которым отравилась пара из Эймсбери, того же происхождения, что и вещество, которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Также следствию предстоит установить, каким образом бутылка с "Новичком" попала в дом Роули.
Как известно, партнерша Роули Дон Стерджесс умерла в результате отравления. Сам Чарли Роули длительное время находился в критическом состоянии, но недавно пришел в себя.
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