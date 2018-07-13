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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп: больших ожиданий от встречи с Путиным нет

Президента США Дональда Трампа на пресс-конференции в Лондоне 13 июля спрашивали в основном про грядующую встречу с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки. И Трамп охотно отвечал.

Украина и Крым - провал Обамы

Президент США Дональд Трамп сказал, что намерен обсудить с Путиным вопрос Украины, и что, будь он у власти в 2014 году, Россия не захватила бы Крым.

"Я не думаю, что он (Путин - Би-би-си) сделал бы это, если бы президентом тогда был я. Крым - это провал Обамы", - заявил Трамп.

В то же время Дональд Трамп не ответил на вопрос журналиста о том, как именно он собирается обсуждать с Путиным вопрос Украины и Крыма.

"Посмотрим, что выйдет [...] У меня нет больших ожиданий перед этой встречей, ожиданий, что мы достигнем чего-то восхитительного", - сказал Дональд Трамп. Его встреча с Путиным состоится в Хельсинки 16 июля.

Нет симпатий к России

Дональд Трамп в очередной раз отмел подозрения в излишних симпатиях к России и напомнил, что США ввели новые санкции против Москвы и выслали десятки российских дипломатов в знак солидарности с Британией после попытки отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Кроме того, Трамп напомнил, что страны НАТО на только что закончившемся саммите подтвердили обязательства повышать военные расходы. Трамп считает это своей заслугой, хотя обещание страны НАТО дали друг другу в 2014 году, сразу после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Трамп очень жестко требует от европейских союзников выполнения этого обещания.

"Мы очень жестко ведем себя с Россией, очень жестко", - заверил Трамп, имея в виду себя и свою администрацию, но добавил, что ему хотелось бы иметь нормальные отношения с Россией, Китаем и другими подобными странами.

Европа зависит от России

Дональд Трамп также повторил недавно высказанную мысль о том, что Европа в целом и Германия в частности финансируют Россию, покупая у нее энергоносители на миллиарды евро - это, с его точки зрения, ненормальная ситуация. В том числе он упомянул и энергетический проект "Северный поток-2", реализуемый Россией при финансовом участии европейских компаний. Канцлер Германии Ангела Меркель уже раскритиковала эту позицию Трампа.

Помимо Украины, Трамп намерен обсудить с Путиным Сирию и Ближний Восток в целом, а также вопросы ядерного нераспространения.

"Важно, чтобы президент выступил на встрече с Путиным с позиции силы и с позиции единства союзников по НАТО", - вставила свою реплику глава британского правительства.
 

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