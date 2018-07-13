Финансовые новости
- |
- 13.07.18
- |
- 17:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ФИДЕ отстранила от должности Кирсана Илюмжинова
14:56 13.07.2018 |
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) временно отстранила от должности президента организации Кирсана Илюмжинова, занимавшего этот пост с 1995 года. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщили в пресс-службе ФИДЕ.
"Комиссия по этике единогласно решила, что Илюмжинов виновен в нарушении кодекса этики ФИДЕ", - отмечается в заявлении.
Речь идет об отстранении на 18 месяцев, начиная с 13 июля. На первом этапе Илюмжинов не будет исполнять свои обязанности до января 2019 года. Для остальных 12 месяцев дисквалификации предусмотрена отсрочка в два года.
В апреле ФИДЕ потребовала от Илюмжинова уйти в отставку. Представители организации объяснили требование финансовыми проблемами, с которыми федерация столкнулась из-за наложенных на Илюмжинова санкций Минфина США, а также "неблагоприятным влиянием на репутацию ФИДЕ".
Илюмжинов обратится в арбитражный суд
Между тем экс-президент Республики Калмыкия уже заявил, что с решением не согласен и обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.
"Я не сдаюсь, я в отставку не подаю. Я буду бороться. Подаю в CAS - международный арбитражный суд. Считаю, что это нарушение прав человека, вмешательство во внутренние дела. Это решение одного из министерств одного из государств", - отметил он в интервью порталу iz.ru.
Кирсан Илюмжинов занимает пост главы организации с 1995 года. В 2015 году его полномочия были ограничены, поскольку он попал под санкции Минфина США по обвинению в поддержке режима сирийского президента Башара Асада. После этого Илюмжинов подал иск в отношении министерства финансов США о защите чести и достоинства, потребовав 50 млрд долларов в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб от санкций.
В июне Илюмжинов решил не переизбираться на очередной срок. Он поддержал кандидатуру Аркадия Дворковича, выдвинутого Федерацией шахмат России.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Украина опередила Россию в мировом рейтинге инноваций
|Рада закрыла 8-ю сессию, очередная откроется 4 сентября
|Рада намерена изменить налогообложение ввоза легковых автомобилей
|Смолий готовит нас к худшему будущему. Зачем НБУ повысил учетную ставку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФИДЕ отстранила от должности Кирсана Илюмжинова
|Большинство американцев считает Трампа недостаточно жестким в отношении России - опрос Fox News
|Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов
|Шантажисты с Афона. Кремль хочет использовать македонскую церковь в Украине
|Банковский регулятор ЕС обвинил Мальту в нарушении правил борьбы с отмыванием денег
|Трамп: «брексит» Терезы Мэй убьет торговый договор с США
Это интересно
|Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250
|Huawei и Audi договорились о создании подключённых автомобилей
|Microsoft представила дешёвый планшет Surface Go
|В историях Instagram появилась возможность задавать вопросы и получать ответы
|В Google Pay появилась возможность переводов денег между пользователями
|MINI и Great Wall будут вместе выпускать электрокары
|The Pirate Bay предупредил пользователей о майнинге на их компьютерах