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Большинство американцев считает Обаму лучшим президентом за всю историю США - опрос
12:29 12.07.2018 |
Более 40% американцев назвали Барака Обаму лучшим президентом за всю историю США, сообщает газета "Хилл" со ссылкой на результаты опроса компании Pew Research Center.
На втором месте расположился Билл Клинтон, возглавлявший США с 1993 по 2001 год. 33% опрошенных считают его лучшим главой американского государства.
За ним следует Рональд Рейган, который был главой Белого дома с 1981 по 1989 год, с 32% голосов.
Нынешний президент США Дональд Трамп расположился на четвертой строчке: его назвали лучшим президентом 19% американцев.
"Хилл" отмечает, что респондентам разрешали называть сразу двух американских президентов, которые, на их взгляд, были самыми выдающимися руководителями США.
По данным "Хилл", социологи отмечали тесную связь предпочтений американцев с их возрастом. Так, американцы, родившиеся в 1980-х - 1990-х годах, намного чаще называло Б.Обаму лучшим президентом, чем представители более старших поколений.
Опрос проводился в минувшем июне. В опросе приняли участие более 2 тыс. американцев.
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