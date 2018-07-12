Большинство американцев считает Обаму лучшим президентом за всю историю США - опрос

Более 40% американцев назвали Барака Обаму лучшим президентом за всю историю США, сообщает газета "Хилл" со ссылкой на результаты опроса компании Pew Research Center.

На втором месте расположился Билл Клинтон, возглавлявший США с 1993 по 2001 год. 33% опрошенных считают его лучшим главой американского государства.

За ним следует Рональд Рейган, который был главой Белого дома с 1981 по 1989 год, с 32% голосов.

Нынешний президент США Дональд Трамп расположился на четвертой строчке: его назвали лучшим президентом 19% американцев.

"Хилл" отмечает, что респондентам разрешали называть сразу двух американских президентов, которые, на их взгляд, были самыми выдающимися руководителями США.

По данным "Хилл", социологи отмечали тесную связь предпочтений американцев с их возрастом. Так, американцы, родившиеся в 1980-х - 1990-х годах, намного чаще называло Б.Обаму лучшим президентом, чем представители более старших поколений.

Опрос проводился в минувшем июне. В опросе приняли участие более 2 тыс. американцев.

