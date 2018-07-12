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Индия стала 69-м акционером ЕБРР
16:26 11.07.2018 |
Индия вошла в число акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Как говорится в сообщении организации, это решение откроет новые возможности совместных инвестиций с индийскими компаниями во всех регионах работы ЕБРР.
Правительство Индии направило заявку о членстве в ЕБРР в декабре 2017 года. Она была единогласно одобрена советом управляющих инвестиционного механизма в марте текущего года.
Президент ЕБРР Сума Чакрабарти, уроженец индийского штата Западная Бенгалия, тепло приветствовал вступление Индии в организацию.
Индия стала акционером ЕБРР, но не будет получать финансирование от него, отмечается в пресс-релизе.
Ранее ЕБРР сотрудничал с ведущими индийскими компаниями, включая Tata, Jindal, Mahindra and Mahindra, по ряду инвестиционных проектов общей стоимостью около 1 млрд евро.
Всего у ЕБРР 69 акционеров - 67 стран (включая Индию) и две международные организации, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. Россия входит в число акционеров с апреля 1992 года.
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