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Китай примет ответные меры, если США введут дополнительные пошлины
08:36 11.07.2018 |
Китай шокирован торговой политикой США и намерен принять необходимые контрмеры, если Вашингтон введет новые пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25-процентной пошлины на импорт американских товаров.
"Действия США вредят Китаю, всему миру, но также и их собственной стране, столь нерациональное поведение не может пользоваться авторитетом и доверием", - говорится в заявлении ведомства.
Подчеркивается, что "китайская сторона шокирована действиями США". "Ради защиты важнейших государственных интересов, а также коренных интересов своего народа китайское правительство, как и ранее, будет вынуждено предпринять необходимые контрмеры", - добавили в Пекине.
США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня в свою очередь объявила об аналогичных контрмерах. В силу взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
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