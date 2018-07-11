Facebook оштрафовали на более $600 тыс. за скандал с Cambridge Analytica - СМИ

Социальная сеть Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica получила штраф в размере $660 тыс., передает "Радио Свобода".

Как сообщило 10 июля Британское управление Уполномоченного по вопросам информации, со стороны Facebook выявлены нарушения Закона о защите данных 1998 года.

"Расследование ICO пришло к выводу, что Facebook нарушил закон, не защищая информацию людей. Также было установлено, что компания не смогла продемонстрировать, как другие люди собирали данные", - говорится в сообщении Управления.

Отмечается, что компания Facebook может отреагировать на замечания Уполномоченного по вопросам информации, после этого будет принято окончательное решение относительно штрафа.

Как сообщалось, в марте (2018 - ИФ) вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.

Предполагалось, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

