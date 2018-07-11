Двое зампредседателей партии Терезы Мэй ушли в отставку

Ушедшая в отставку Мария Колфилд, заместитель Терезы Мэй

Во вторник, 10 июля, в отставку подали двое заместителей председателя Консервативной партии Великобритании - Бен Брэдли и Мария Колфилд. Они занимали посты зампредседателя по делам молодежи и женщин соответственно. Как написала в своем письме об отставке Колфилд, она не может поддерживать то, в каком направлении сейчас движутся переговоры по "Брекзиту". Ни Брэдли, ни Колфилд не являются широко известными политиками, однако их отставка - "недвусмысленный сигнал" для премьер-министра Терезы Мэй, указывают эксперты.

Ранее Мэй заявила, что намеревается сохранить тесные связи Лондона с Брюсселем и после выхода Великобритании из ЕС, что вызвало ожесточенные споры внутри Консервативной партии, лидером которой она является. В понедельник, 9 июля, об отставке заявили два британских министра: глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис. Наблюдатели не исключают дальнейших отставок - в частности, начали циркулировать слухи о возможном уходе со своего поста министра охраны окружающей среды Майкла Гоува.

Новый глава британского МИД Джереми Хант выразил поддержку Терезе Мэй. "Огромная честь быть назначенным министром иностранных дел в критический момент в истории нашей страны. Пора поддержать нашего премьер-министра чтобы осуществить большое дело - "Брекзит". Сейчас или никогда", - написал Хант на своей странице в Twitter сразу после назначения на новую должность.

При этом некоторые опытные политики предостерегают от сомнений в адрес Терезы Мэй. Если противиться ее планам, то сторонники выхода страны из Евросоюза рискуют в целом не получить желаемого, заявил бывший министр иностранных дел Уильям Хейг. "В этом вопросе быть романтиком не имеет для страны никакой практической пользы", - написал он в статье для газеты Daily Telegraph.