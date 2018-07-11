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США готовят новые пошлины на товары из Китая
08:00 11.07.2018 |
Администрация США планирует ввести дополнительные пошлины на товары из Китая общей суммой в 200 миллиардов долларов в год. Как сообщил во вторник, 10 июля, американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер, импортируемая китайская продукция будет облагаться дополнительным десятипроцентным сбором. При этом источники в Вашингтоне подчеркнули, что список товаров пока не является окончательным, так как в Белом доме намерены выслушать мнения экспертов. Вся процедура должна занять около двух месяцев.
Таким образом, торговый конфликт между двумя странами может еще более обостриться. Как сообщил на минувшей неделе американский президент Дональд Трамп, США суммарно могут обложить продукцию из Китая пошлинами на 500 миллиардов долларов в год. Это приблизительно столько же, сколько стоит весь американский импорт из Китая. Трамп неоднократно обвинял Китай и другие экспортирующие страны в торговой политике, которая приносит США убытки. Помимо прочего, Трамп критиковал излишки в прибыли, которые якобы получает Китай. В Пекине обвинения Трампа отвергают.
Еще в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал исправить "дисбаланс в мировой торговле", для чего, оказавшись в Белом доме, провозгласил курс на отмену свободной торговли и введение протекционизма. 6 июля вступили в силу пошлины США против Китая. Таможенный сбор в размере 25 процентов теперь распространяется на 818 наименований китайских товаров общей стоимостью 34 млрд долларов. Среди подпавших под пошлины товаров - автомобили, элементы конструкции самолетов и жесткие диски.
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