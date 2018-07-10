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НАТО и Евросоюз намерены расширять совместную деятельность
18:22 10.07.2018 |
НАТО и Евросоюз намерены расширять совместную деятельность. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Дональд Туск подписали в Брюсселе соответствующую декларацию. "Мы гордимся достигнутым совместно к этому моменту, однако мы можем делать еще больше", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 10 июля.
Партнерство ЕС и НАТО является "вопросом безопасности и вопросом здравого смысла", утверждается в документе. Глава Еврокомиссии подчеркнул "одинаковые ценности" и "одинаковую приверженность свободе и демократии".
При этом Юнкер настаивает на "принципе дополнения" друг друга. По его словам, именно он "определяет наше партнерство". "У нас есть разные сильные стороны, которые мы используем для помощи друг другу", - заявил глава Еврокомиссии. Стороны намерены работать над реализацией 74 совместных проектов, среди которых - противостояние гибридным угрозам, вопросы кибербезопасности, обороны и научных исследований, отметил он.
Спор о тратах ЕС на оборону
В преддверии саммита НАТО с участием Дональда Трампа Дональд Туск критически отозвался о замечании президента США касательно расходов ЕС на оборону. "Уважаемая Америка, цени своих союзников - в конце концов, у тебя их не так много", - заявил он.
Президент США неоднократно жестко критиковал невысокие, по его мнению, расходы Европы на оборону. Ранее во вторник Трамп заявил, что США должны тратить на оборону меньше, а члены Североатлантического альянса - больше, назвав нынешнюю ситуацию "очень несправедливой".
"Нам еще много предстоит сделать, и это начинается с соответствующих инвестиций в нашу собственную безопасность и оборону", - заявил Юнкер. По его данным, с 2021 по 2027 годы Европа потратит на оборону 27,5 млрд евро.
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