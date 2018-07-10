Финансовые новости
- |
- 10.07.18
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Эрдоган назначил министром финансов Турции своего зятя
08:18 10.07.2018 |
Вступивший в очередной раз в должность президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган в день своей инаугурации, в понедельник, 9 июля, назначил своего зятя Берата Албайрака министром финансов страны, который прежде возглавлял министерство энергетики и природных ресурсов. Помимо этого, были объявлены и прочие назначения в кабинет министров. В соответствии с одобренными изменениями в конституцию Турции, в стране упразднен пост премьер-министра, а правительство отныне будет возглавлять президент.
Как сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu, всего в новое правительство вошли 16 министров - на 10 меньше, чем в предыдущем составе. Главой МИД останется Мевлют Чавушоглу. Первым вице-президентом назначен Фуат Октай, ранее работавший советником бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма. Министром обороны стал Хулуси Акар, бывший начальник Генштаба Турции.
В качестве реакции на кадровые решения главы турецкого государства и правительства курс турецкой лиры на финансовых рынках снизился. Во время предвыборной кампании Эрдоган объявил, что на посту президента намерен проводить более жесткую политику контроля за действиями турецкого Центробанка. Это вызвало обеспокоенность среди инвесторов, так как они усомнились в независимости регулятора. В настоящий момент инфляция в Турции находится на самом высоком уровне за последние 14 лет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Спокойная торговля на межбанке вылилась 9 июля в удешевление доллара на 8,5 копеек
|«Азовское озеро». Чем обернется российская блокада судоходства в Мариуполь и Бердянск
|Moody's повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный
|Инфляция в Украине в июне нулевая 2-й месяц подряд, в годовом измерении замедлилась до 9,9% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как ЕС поддержал Украину на саммите в Брюсселе
|Эрдоган назначил министром финансов Турции своего зятя
|Трамп предложил назначить в Верховный суд Бретта Кавано. Он выступал за иммунитет президента
|Преемник Бориса Джонсона в МИД Британии - Джереми Хант. Он никогда не занимался внешней политикой
|Министр обороны Великобритании считает, что Россия совершила химическую атаку на британской территории
|«Азовское озеро». Чем обернется российская блокада судоходства в Мариуполь и Бердянск
Это интересно
|Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
|Исследователи: Смартфоны не подслушивают пользователей. Они за ними подглядывают
|Файлы Google Docs оказались доступны в Яндексе
|Американская компания Aura анонсировала «первые в США пятизвездочные полеты на самолете»
|Корейцы сделали сканер отпечатков с датчиком температуры тела
|Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
|Facebook задействует разработку Bloomsbury AI для борьбы с фейковыми новостями