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Трамп предложил назначить в Верховный суд Бретта Кавано. Он выступал за иммунитет президента
08:08 10.07.2018 |
Президент США Дональд Трамп объявил, что номинирует на освободившуюся должность судьи Верховного суда консервативного судью Бретта Кавано.
Должность одного из девяти судей стала вакантной после того, как 81-летний судья Энтони Кеннеди объявил о желании завершить свою карьеру.
53-летний Бретт Кавано в настоящее время занимает должность судьи в федеральном апелляционном суде округа Колумбия (то есть столицы страны - Вашингтона).
Судью должен утвердить в должности сенат. Лидеры республиканского большинства в сенате обещали утвердить его в течение нынешней сессии до возможного перехода контроля над палатой к демократам после ноябрьских выборов.
Демократы обещали голосовать против любого кандидата, предложенного Трампом, хотя нескольким сенаторам от Демократической партии из штатов, в которых президент популярен, в этом году предстоит переизбрание и им непросто будет решиться проголосовать против Кавано.
Консервативный крен
В прошлом году Трамп назначил в Верховный суд судью Нила Горсача на место, пустовавшее со времени кончины в начале 2016 года консервативного судьи Антонина Скалиа. В том году республиканцы в сенате отказались рассматривать до выборов кандидатуру, предложенную президентом Бараком Обамой.
В течение нескольких дней, предшествовавших объявлению об уходе на покой судьи Кеннеди, Верховный суд огласил серию решений, принятых большинством в пять голосов против четырех (включая Кеннеди), в частности о законности решения Трампа о запрете на въезд в США для граждан ряда преимущественно мусульманских стран.
Либеральная общественность США беспокоится, что новый молодой судья зацементирует консервативное большинство в Верховном суде на долгие годы, открывая путь к пересмотру или размыванию ряда прецедентов, в частности дела "Роу против Уэйда" 1973 года, установившего право на аборт во всей стране, и "Обергефелл против Ходжеса" 1915 года, уставившего законность однополых браков. Судья Кеннеди был склонен колебаться в своих взглядах, благодаря чему, в частности, однополые браки были признаны на федеральном уровне.
Бретт Кавано в кратком выступлении в Белом доме упомянул о своей католической вере, а также о том, что видит задачу судьи в том, чтобы толковать законы и конституцию "как они написаны, а не писать их".
В прошлом Кавано работал на независимого прокурора Кеннета Старра, расследовавшего деятельность президента Билла Клинтона.
Позже он был помощником президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, а также был клерком при судье Кеннеди, чье место у него есть все шансы занять.
В 2009 году Кавано опубликовал в юридическом журнале в Миннесоте статью, в которой доказывал необходимость иммунитета президента от уголовного преследования и гражданских исков в период пребывания в должности.
Многие комментаторы сочли, что эта позиция могла расположить к нему Трампа, учитывая, что Верховному суду, возможно, придется рассматривать вопросы, связанные с процессуальными шагами спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в выборы 2016 года и подозрения в сговоре окружения Трампа с Россией.
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