Министр обороны Великобритании считает, что Россия совершила химическую атаку на британской территории

Россия виновна в смерти британки Дон Стерджес, скончавшейся от отравления "Новичком". Об этом в понедельник, 9 июня, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон.

44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери были госпитализированы 3 июня с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок". Сначала врачи предполагали, что причиной попадания в больницу стал прием обоими некачественных наркотиков или передозировка. Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. Эйлсбери находится по соседству с Солсбери, где в начале марта был отравлен экс-полковник ГРУ и его дочь. Тогда врачам удалось спасти обоих пациентов.

По предположениям британских СМИ, Стерджеса и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества.