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Иран намерен снять 300 млн евро наличными в Германии
18:38 09.07.2018 |
Тегеран намерен снять со счета в Германии 300 миллионов евро наличными и отправить их самолетом в Иран из-за восстановления в ближайшие месяцы санкций США против Ирана. Информацию об этом, появившуюся в понедельник, 9 ноября в газете Bild, подтвердили в немецком правительстве. Речь идет о части средств, принадлежащих иранским властям и хранящихся в Европейско-иранском торговом банке при Немецком федеральном банке.
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором и Управление финансовой информации начали проверку по этому поводу в соответствии с законом о кредитах и противодействии отмыванию денег. "Эти проверки идут согласно четким предписаниям", - заявила представитель министерства финансов. Они проводятся, если в результате финансовой операции возникает подозрение, что речь идет об отмывании денег или финансировании терроризма.
По информации издания, иранские власти аргументируют снятие гигантской суммы тем, что деньги нужны для передачи их иранским гражданам, которые из-за американских санкций лишились возможности пользоваться кредитными картами во время зарубежных поездок. Вместе с тем, отмечает Bild, американские и израильские спецслужбы высказали опасения, что деньги могут быть направлены на финансирование иранских военных, воюющих в Сирии на стороне Башара Асада.
Проверка операции будет учитывать санкции США
Представитель министерства финансов ФРГ заявила, что операция по снятию наличных в такой сумме происходит в первый раз. Ситуация осложняется тем, что после выхода Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана. Речь, в том числе, идет и о вторичных санкциях, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В частности, США грозят штрафными санкциями банкам, ведущим операции с финансовыми институтами Исламской республики.
В связи с этим представитель германского МИД, комментируя возможность снятия иранскими властями наличных денег, подчеркнул: "Конечно, ясно, что частью проверки федерального правительства будет вопрос, не идет ли речь о нарушениях санкционного режима".
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