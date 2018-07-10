Премьер-министр Великобритании назначила нового министра по «Брекзиту»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым министром по "Брекзиту" 44-летнего Доминика Раба, который прежде занимал должность министра по делам жилищного строительства. Об этом правительство Великобритании сообщило в понедельник, 9 июля.

Ранее занимавший этот пост на протяжении двух лет Дэвид Дэвис накануне подал в отставку. Свое решение Дэвис объяснил итогами встречи Мэй с членами ее кабинета 6 июля. По мнению Дэвиса, из-за политики главы правительства "при самом лучшем раскладе" позиции Лондона на переговорах с ЕС по "Брекзиту" окажутся ослаблены.

После отставки Дэвиса представитель Европарламента на переговорах по "Брекзиту" Ги Верхофстадт настаивает на их продолжении. По словам бывшего премьер-министра Бельгии, продвижение по этому вопросу - "в интересах обеих сторон".

Выход из состава Евросоюза запланирован на 2019 год

Британцы высказались за выход страны из состава ЕС на референдуме в июне 2016 года, поддержав его 52 процентами голосов. Оппозиционные британские политики, настроенные проевропейски, на данный момент требуют провести повторный референдум, ссылаясь на то, что многие граждане страны в 2016 году не осознавали всех последствий своего решения.

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого между Лондоном и Брюсселем на протяжении 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.