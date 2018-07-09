Президент Румынии уволил главу Национального антикоррупционного управления

Лаура Ковеши

Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник, 9 июля, уволил главу Национального антикоррупционного управления Лауру Ковеши. Президент действовал в соответствии с вынесенным ранее решением Конституционного суда, отметила его пресс-секретарь. По ее словам, "в правовом государстве необходимо уважать решения Конституционного суда".

Министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер потребовал снятия Ковеши с должности несколько месяцев назад, однако глава государства отказался от этого шага. После этого Тоадер обратился в Конституционный суд, который в мае постановил, что президент не имеет права на "субъективные решения".

Сторонники Ковеши считают ее преследование политическим

Ранее министр юстиции обвинил главу Национального антикоррупционного управления в нанесении ущерба репутации Румынии и нарушении конституции. В свою очередь, сторонники Ковеши связывают атаку на нее с расследованием случаев коррупции среди членов правящей Социал-демократической партии.

В июне в ряде городов Румынии прошли акции протеста, участники которых требовали от правительства страны обеспечить независимость органов правосудия. Причиной протестов стали продолжающиеся попытки правительства осложнить деятельность Национального антикоррупционного управления.

В феврале несколько тысяч румын вышли на улицы с требованием отставки министра юстиции.