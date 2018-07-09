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Госдепартамент США прекратил выдавать загранпаспорта неплательщикам налогов
12:57 09.07.2018 |
Госдепартамент США прекратил выдавать загранпаспорта злостным неплательщикам налогов, выполняя вступившие в силу в январе текущего года положения соответствующего закона, принятого еще в 2015 году. Об этом сообщила в субботу газета The Hill, подчеркнув, что, по оценкам налогового ведомства - Службы внутренних доходов (СВД), данная мера коснется не менее чем 362 тыс. американцев.
По закону, СВД обязана уведомлять Госдепартамент о лицах, задолженность которых по налогам превысила $51 тыс. В свою очередь внешнеполитическому ведомству запрещено выдавать или продлевать им паспорта. Более того, Госдепартамент должен также аннулировать паспорта, уже находящиеся на руках у налоговых уклонистов.
Как отметила представитель СВД Мэри Бет Мерфи, пока решено ограничиться лишь отказом в выдаче документа, удостоверяющего личность при пересечении границы. Рано или поздно срок действия паспорта у неплательщиков все равно истечет. В таком случае, если они захотят отправиться за рубеж, им придется обращаться за новым, и тогда их просьба будет отвергнута, добавила Мерфи.
По ее словам, прошедшие несколько месяцев уже подтвердили действенность закона. На конец июня 220 человек полностью выплатили свои долги государству, составившие в совокупности $11,5 млн. В том числе один уклонист перечислил в казну $1 млн, чтобы избежать отказа в получении паспорта. Еще 1,4 тыс. американцев договорились с СВД о выплате задолженностей по частям, что позволило исключить их из черного списка.
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